Selon les chiffres publiés lundi par l’Institut national de la statistique (INS), la Tunisie compte 1 749 000 personnes en situation de handicap, soit 15,5 % de la population totale. Pourtant, seules 10 % d’entre elles disposent d’une carte de handicap, ouvrant droit à certains services et avantages sociaux.

Handicap profond et handicaps multiples

Parmi cette population, plus de 345 000 personnes, soit 3,3 % des Tunisiens, souffrent d’un handicap profond. L’INS estime par ailleurs à 1 373 000 le nombre de personnes présentant plusieurs formes de handicap, ce qui représente 12,2 % de la population.

Disparités entre zones rurales et urbaines

Le recensement met en évidence des écarts notables selon le milieu de vie. Le taux de handicap profond atteint 4,4 % dans les zones rurales, contre 2,9 % en milieu urbain. Ces disparités traduisent des inégalités d’accès aux soins, à la prévention et à la prise en charge.

Faible scolarisation des enfants handicapés

Les données révèlent également un déficit préoccupant dans l’accès à l’éducation. Le taux de scolarisation des enfants et jeunes en situation de handicap (âgés de 3 à 24 ans) ne dépasse pas 41 %, alors que le taux national s’élève à 78,5 % pour la même tranche d’âge. Cet écart met en lumière les obstacles rencontrés par les familles et les enfants concernés, en termes d’infrastructures adaptées, de ressources pédagogiques et d’intégration.

Ces résultats rappellent l’ampleur des défis liés à l’inclusion sociale et éducative des personnes handicapées en Tunisie, ainsi que la nécessité d’élargir l’accès aux dispositifs de reconnaissance et de soutien.