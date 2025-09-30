Les statistiques publiées lundi par l’Institut national de la statistique (INS) montrent que la formation professionnelle demeure très peu développée en Tunisie. En 2024, seuls 1,2 % de la population âgée de plus de 10 ans suivent un cursus de ce type.

Les jeunes, principaux bénéficiaires

La tranche d’âge 20–24 ans enregistre le taux d’accès le plus élevé avec 6,6 %, suivie des 15–19 ans avec 5,7 %. Ces chiffres confirment que la formation professionnelle attire davantage les jeunes au moment de leur insertion dans le marché de l’emploi.

Faible participation des adolescents

Chez les plus jeunes, les résultats restent très limités. Le taux d’accès à la formation professionnelle n’est que de 0,5 % pour la tranche d’âge 10–14 ans, traduisant un recours quasi inexistant à ce type de parcours avant l’âge légal d’orientation scolaire.

Recul après 25 ans

Les données de l’INS montrent un déclin marqué après l’âge de 25 ans. Seuls 1,3 % des 25–29 ans suivent une formation professionnelle, un taux qui tombe à 0,9 % pour les plus de 30 ans. Cette baisse traduit des difficultés d’accès à la reconversion et à la formation continue pour les adultes.

Ces chiffres soulignent la marginalité persistante de la formation professionnelle dans le paysage éducatif et la nécessité de renforcer son attractivité auprès des jeunes comme des adultes.