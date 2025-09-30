Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, publiés par l’Institut national de la statistique (INS), révèlent que 17,3 % des Tunisiens, soit près d’un habitant sur six, sont analphabètes. Ce chiffre concerne une population totale de 11,9 millions d’habitants.

Analphabétisme féminin plus marqué

Le phénomène touche plus fortement les femmes, avec un taux de 22,3 %, contre 12 % chez les hommes. Les disparités de genre sont particulièrement visibles dans les zones rurales, où l’accès limité à l’éducation a longtemps pesé sur les générations précédentes.

Des écarts régionaux considérables

Les données de l’INS soulignent également de fortes disparités territoriales. Les gouvernorats de Jendouba, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine et Siliana enregistrent les taux d’analphabétisme les plus élevés, oscillant entre 25 et 28,5 %. À l’inverse, Ben Arous (10,12 %) et Monastir (11,21 %) affichent les niveaux les plus faibles.

Un défi social persistant

Malgré les efforts déployés depuis des décennies pour renforcer l’accès à l’éducation, l’analphabétisme demeure une réalité préoccupante en Tunisie. Ces chiffres du recensement 2924 rappellent l’urgence d’intensifier les politiques publiques, notamment dans les régions intérieures et au bénéfice des femmes, afin de réduire un écart qui continue de peser sur le développement humain et socio-économique du pays.