Les résultats détaillés du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, publiés ce lundi par l’Institut national de la statistique (INS), confirment une tendance majeure : la population tunisienne vieillit. La part des personnes âgées de 60 ans et plus a atteint 16,88 %, contre 11,38 % dix ans plus tôt.

Plus de deux millions de Tunisiens de 60 ans et plus

La Tunisie compte désormais 2 020 772 personnes âgées. Plus du tiers de cette population (34,4 %) réside dans le deuxième district, qui regroupe les gouvernorats du Grand Tunis, de Nabeul et de Zaghouan. Le troisième district (Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir, Mahdia) concentre 23,48 % des seniors.

Couverture sanitaire et protection sociale contrastées

Selon l’INS, 88 % des personnes âgées bénéficient d’une couverture sanitaire. En revanche, seule une moitié d’entre elles (52 %) est couverte par les systèmes de protection sociale. La répartition reste inégale : 72,2 % des hommes contre seulement 33,2 % des femmes bénéficient de cette couverture.

Revenus des personnes âgées

La majorité des seniors dispose d’une source de revenu. Le recensement indique que 69,7% d’entre eux, hommes et femmes confondus, perçoivent une ressource régulière.

Une population totale proche de 12 millions

Le recensement de 2024 établit également que la population totale de la Tunisie à 11.972.169 habitants. La répartition par genre reste équilibrée : 50,7 % de femmes et 49,3 % d’hommes.

Ces données dressent un tableau précis des dynamiques démographiques et sociales en Tunisie, avec un vieillissement rapide de la population et des défis persistants en matière de protection sociale et d’égalité hommes-femmes.