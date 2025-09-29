La Fédération a communiqué le programme complet de la 8e journée du championnat Elite de handball, prévue le samedi 4 octobre. Les rencontres se tiendront dans plusieurs salles du pays, avec des affiches attendues entre prétendants aux premières places et formations en quête de points précieux.

Une journée décisive pour plusieurs clubs

Le choc de cette 8e journée opposera l’Étoile Sportive du Sahel au Club Africain à la salle de Sousse (17h). Un duel traditionnel du handball tunisien qui pourrait peser sur la hiérarchie du classement.

À Tunis, l’Espérance Sportive affrontera le SC Moknine à la salle Zouaoui (16h). Les Sang et Or tenteront de confirmer leur statut face à une équipe de Moknine qui vise un résultat de référence.

Des confrontations équilibrées

D’autres affiches promettent également une forte intensité. Le CS Sakiet Ezzit recevra l’EM Mahdia à la salle de Chihia (16h), tandis que le BS Beni Khiar accueillera l’AS Teboulba dans sa salle habituelle.

À Ksour Essef, le club local croisera l’AS Hammamet à partir de 16h. Enfin, le Stade Tunisien fermera la journée en recevant le CHB Jammel à la salle du Bardo (18h).