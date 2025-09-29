Investissez dès maintenant dans l’avenir de vos enfants

Assurance NAJAH est une nouvelle solution d’assurance spécialement conçue pour financer les études supérieures et faciliter l’entrée dans la vie active des enfants.

Dans un contexte où les coûts de l’éducation continuent de croître, Assurance NAJAH se positionne comme une réponse flexible et adaptée à tous les budgets.

Une formule flexible et accessible

Assurance NAJAH permet aux parents de constituer une bourse pour leurs enfants dès aujourd’hui.

Les souscripteurs peuvent déterminer l’âge auquel leur enfant commencera à bénéficier de la bourse, ainsi que la durée et le montant de celle‑ci. Cette flexibilité permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.

Des garanties multiples pour une tranquillité d’esprit

En plus de l’épargne, Assurance NAJAH propose des garanties complémentaires en option, assurant des bourses en cas de décès du souscripteur. Cela garantit que, même en cas de malheur, l’avenir financier de l’enfant sera protégé.

Un rendement attractif et sécurisé

Avec Assurance NAJAH, l’épargne est rémunérée à un taux de rendement minimum garanti, annoncé chaque année par Assurances Hayett. De plus, une participation aux bénéfices, représentant au moins 90% du taux de rendement des fonds gérés, s’ajoute à ce rendement, offrant ainsi une croissance stable de l’épargne.

Une épargne disponible à tout moment

partiel ou de demander le rachat total de l’épargne en cas de besoin de trésorerie. Une lettre d’information annuelle, envoyée dès que le contrat atteint deux ans, permet de suivre l’évolution de la bourse assurée.

À propos d’Assurances Hayett

Assurances Hayett est un leader dans le secteur de l’assurance vie en Tunisie, proposant une gamme complète de produits d’assurance pour les particuliers et les entreprises. Avec une mission axée sur l’innovation et la fiabilité, Assurances Hayett continue d’offrir des solutions adaptées aux besoins de ses clients.

Pour plus d’informations sur Assurance NAJAH, visitez notre site web

https://www.hayett.tn/particuliers/epargne/epargne‑education/najah