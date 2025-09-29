Les prix du pétrole ont reculé lundi sur les marchés internationaux, affectés par des craintes d’excès d’offre et des prises de bénéfices après la forte hausse de la semaine précédente.

Le Brent à 69,15 dollars

À Londres, vers 10h30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre se négociait à 69,15 dollars, en baisse de 1,40 %. Ce repli ramène le cours sous le seuil symbolique des 70 dollars, atteint après plusieurs séances de progression.

Le WTI en retrait à 65,40 dollars

À New York, le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine pour livraison en novembre, reculait de 1,63 % pour s’établir à 65,40 dollars. Ce mouvement reflète la même tendance que le Brent, dans un marché marqué par la prudence.

Excès d’offre et prises de bénéfices

Selon les analystes, les inquiétudes liées à une offre trop abondante, combinées aux prises de bénéfices des investisseurs, expliquent la correction des cours. La semaine précédente, le pétrole avait fortement progressé, soutenu par des anticipations de demande et des tensions géopolitiques. La séance de lundi apparaît donc comme un ajustement technique.