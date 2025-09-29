Arsenal a signé un spectaculaire retournement de situation dimanche sur la pelouse de Newcastle. Menés depuis la première période, les Gunners se sont imposés 2-1 grâce à deux buts tardifs inscrits de la tête par Mikel Merino et Gabriel.

Arsenal renverse la vapeur dans le final

Longtemps frustrés par la défense compacte des Magpies, les Londoniens ont trouvé la faille dans le dernier quart d’heure. Mikel Merino a d’abord égalisé à la 84e minute, reprenant de la tête un centre précis de Declan Rice. Puis, au bout du temps additionnel (90e+6), le défenseur brésilien Gabriel a surgi dans la surface pour propulser au fond des filets un corner de Martin Odegaard.

Une conclusion spectaculaire qui a renversé le match et validé la domination d’Arsenal, malgré une entame compliquée.

Cruel scénario pour Newcastle

Le club du nord de l’Angleterre pensait tenir une victoire de prestige grâce à son nouvel avant-centre Nick Woltemade, auteur d’une ouverture du score à la 34e minute, également de la tête. Les Magpies ont résisté jusqu’aux dernières minutes avant de céder face à l’insistance des visiteurs.

La soirée a été d’autant plus difficile pour Newcastle qu’ils ont perdu sur blessure leur jeune défenseur Tino Livramento, sorti sur civière à la 77e minute après un choc aérien.

Arsenal reste au contact de Liverpool

Avec ce succès acquis à l’arraché, Arsenal (2e, 13 points) reste solidement accroché aux basques du leader Liverpool, qui compte 15 unités mais a été battu la veille à Crystal Palace (3e, 12 points).

La victoire valide la régularité des Gunners dans ce début de saison, portés par leur solidité mentale et leur efficacité sur coups de pied arrêtés.