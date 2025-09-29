Le “The Voice Of Hind Rajab” (La voix de Hind Rajab), écrit et réalisé par Kaouther ben Hania, a remporté le prix du public de la section Perlak à la 73ème édition du Festival de San Sebastián (San Sebastián International film festival -SSIFF) en Espagne dont le palmarès a été dévoilé samedi.

Le jury de cette 73ème édition du SSIFF organisée du 19 au 27 septembre 2025, a attribué la Coquille d’or, grand prix du festival, à « Los domingos » (Sundays) d’Alauda Ruiz de Azúa (Espagne, France).

Le Prix spécial du jury est revenu à « Historia del buen valle » (Good Valley Stories) de José Luis Guerin (Espagne, France).

« Six jours, ce printemps-là » (Belgique, France, Luxembourg) a remporté le Prix de la mise en scène (Coquille d’Argent) attribué à Joachim Lafosse et le prix du scénario décerné à Joachim Lafosse, Chloé Duponchele et Paul Isamel.

Le Prix de la photographie est décerné à Pau Esteve pour « Los Tigres » (Espagne, France).

Le prix de l’interprétation principale est revenu à Jose Ramon Soroiz dans « Maspalomas » (Espagne) et Zhao Xiaohong dans « Jianyu Laide Mama » (Chine) alors que celui de l’interprétation secondaire à Camila Plaate dans « Belén » (Argentine).

La voix de Hind Rajab est une coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film4 Productions et Film Four. Il a bénéficié d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au ministère tunisien des Affaires Culturelles en plus du programme de bourses de l’Institut du Film de Doha.

Après sa distinction à la 82e Mostra de Venise, le film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, a été récemment choisi comme film d’ouverture du Festival du film de Doha, au Qatar, et de clôture du Festival international du film du Caire (CIFF), en Egypte qui auront lieu respectivement, au mois de novembre 2025.

Ce docufiction lauréat du Lion d’argent, Grand Prix du jury, de six prix parallèles à la 82ème Mostra de Venise où il fait sa première mondiale, été également été sélectionné dans d’autres festivals cet automne, notamment le Festival du film de Toronto et le Festival du Film de Londres.

“La voix de Hind Rajab” est sortie dans plusieurs salles tunisiennes le mercredi 17 septembre. Sa première africaine aura lieu le 21 novembre prochain au Caire, à l’occasion de la 46ème édition de CIFF (12-21 novembre 2025).

La sortie de ce film ressuscitant l’histoire d’une fillette, six ans, tuée à Gaza en 2024, coïncide avec une période de forte mobilisation internationale en solidarité avec la bande de Gaza assiégée.

Ce drame puissant mêlant fiction et documentaire, inspiré de faits réels bouleversants raconte l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans qui s’est retrouvée piégée dans une voiture sous les bombardements intensifs à Gaza après avoir perdu sa famille. Au cours de ces moments déchirants, Hind a lancé un appel désespéré aux services d’urgence de la Croix-Rouge palestinienne, tandis que les équipes de secours luttaient pour obtenir un passage sûr pour l’atteindre.

À l’aide de l’enregistrement audio réel de l’appel, le film offre une expérience cinématographique saisissante qui illumine le silence, la peur et l’attente, transformant la voix de l’enfant en un symbole universel de l’innocence face à la violence.

Lors de sa projection, en avant-première à la Mostra de Venise, le film de la réalisatrice multiprimée, -porté par un casting composé d’acteurs et actrices palestiniens : Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani- , a reçu une standing ovation de 23 minutes. Des drapeaux palestiniens ont été brandis et des slogans scandés dont le fameux « Libre Palestine » devenu un hymne mondial pour la paix et la justice dans les territoires Palestiniens occupés.

A travers ce huis clos de 89 minutes, un appel à l’urgence de la situation humanitaire dans la bande de Gaza est lancé. Son écho s’est fait entendre à Venise, Tunis, Toronto, Saint- Sébastien et résonnera bientôt à Londres, au Caire et à Doha.

Le candidat de la Tunisie aux 96èmes Academy Awards, a été décrit par les critiques occidentaux comme « le film le plus puissant et le plus urgent du festival de cette année ». Des stars hollywoodiennes de renom comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Rooney Mara soutiennent fortement ce film en tant que producteurs exécutifs.