En marge de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de la 80e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est rendu, dimanche, à Washington, où il a rencontré, des membres de la communauté tunisienne, des étudiants ainsi que des cadres et compétences nationales résidant aux États-Unis et exerçant dans divers domaines et secteurs.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a réaffirmé, lors de cette rencontre, l’importance que le président de la République accorde à la communauté tunisienne et son souci constant de lui garantir l’accompagnement et l’attention nécessaires.

Il a, à cet égard, salué le rôle déterminant et constructif que joue la communauté tunisienne établie aux États-Unis dans le rayonnement de la Tunisie à l’étranger et dans le soutien de l’effort national de développement, en tant que pont de dialogue culturel et civilisationnel entre les deux pays et les deux peuples amis.

Cette rencontre a permis au ministre de d’écouter les propositions formulées par les compétences tunisiennes désireuses de mettre leur expertise au service de l’intérêt national que ce soit dans les domaines économique, culturel et touristique. Il a également pris note des principales préoccupations de la communauté tunisienne installée aux États-Unis, ajoute la même source.

Le ministre a, par ailleurs, eu une séance de travail avec les membres de l’Ambassade de Tunisie à Washington, au cours de laquelle il a pris connaissance du fonctionnement de la mission diplomatique.

Il a recommandé de redoubler d’efforts en vue d’élargir le cercle des relations d’amitié de la Tunisie et de développer l’action diplomatique afin de créer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays, en exploitant pleinement les potentialités existantes.

Il s’est également informé du fonctionnement du service consulaire et préconisé l’amélioration des prestations offertes aux membres de la communauté tunisienne résidant aux États-Unis, notamment par le renforcement du programme de consulat numérique, tout en restant à l’écoute de leurs préoccupations et en veillant à faciliter leur intégration dans le pays d’accueil.