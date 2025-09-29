“CONECT International Å“uvre Ã promouvoir et Ã soutenir lâ€™investissement Ã©tranger en Tunisie, Ã renforcer les capacitÃ©s techniques, Ã dÃ©velopper les Ã©changes commerciaux et la coopÃ©ration technologique et Ã Ã©tablir des partenariats de long terme entre entreprises tunisiennes et Ã©trangÃ¨res”, a fait savoir le prÃ©sident de “CONECT International”, Tarek ChÃ©rif.

Lors de la cÃ©rÃ©monie de signature, rÃ©cemment, d’un protocole d’accord entre CONECT International et la Chambre de Commerce et dâ€™Industrie de Bucarest (CCIB) en marge d’une mission Ã©conomique tunisienne en Roumanie, organisÃ©e en partenariat avec lâ€™ambassade de Tunisie Ã Bucarest en collaboration avec le ministÃ¨re roumain de lâ€™Ã©conomie, la CCIB, la FIPA, le CEPEX et lâ€™ambassade de Roumanie en Tunisie, Tarek ChÃ©rif a exposÃ© les opportunitÃ©s dâ€™investissement disponibles en Tunisie, notamment dans les domaines des technologies vertes, des Ã©nergies renouvelables, de la transition numÃ©rique, du tourisme, des industries agroalimentaires et des composants automobiles.

Il a soulignÃ© que les compÃ©tences et lâ€™expertise dont dispose la Tunisie dans ces secteurs peuvent en faire un partenaire important et fiable.

La Roumanie, de son cÃ´tÃ©, bÃ©nÃ©ficie dâ€™une expertise reconnue dans plusieurs domaines tels que les sciences, les services, lâ€™industrie et la technologie, pouvant reprÃ©senter de rÃ©elles perspectives de coopÃ©ration dans ces secteurs Ã©galement, selon ChÃ©rif.

A cette occasion, le prÃ©sident de CONECT International a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de renforcer la coopÃ©ration dans ces domaines au cours des prochaines annÃ©es, en particulier sur les marchÃ©s dâ€™Afrique subsaharienne et dâ€™Afrique du Nord, oÃ¹ la Tunisie dispose dâ€™un positionnement stratÃ©gique et historique ainsi que dâ€™une forte capacitÃ© dâ€™intÃ©gration.

De son cÃ´tÃ©, le ministre roumain de lâ€™Ã‰conomie, de la NumÃ©risation, des Services et du Tourisme, Radu-Daniel Miruta, a exprimÃ© sa volontÃ© de dÃ©velopper la coopÃ©ration tuniso-roumaine dans plusieurs secteurs, selon lâ€™ambassadeur de Tunisie en Roumanie, Sami Nagga.

D’aprÃ¨s les donnÃ©es du Centre de promotion des exportations, la Roumanie constitue le 13Ã¨ client de la Tunisie et son 8Ã¨ fournisseur parmi les 27 pays de lâ€™Union europÃ©enne.

Le volume des Ã©changes commerciaux entre la Tunisie et la Roumanie a atteint environ 274 millions dâ€™euros en 2024, contre 192 millions dâ€™euros en 2019. Les exportations tunisiennes vers la Roumanie se sont Ã©levÃ©es Ã prÃ¨s de 91 millions dâ€™euros en 2024, essentiellement dans les cÃ©rÃ©ales, les machines et les produits en bois, tandis que les importations ont atteint 183 millions dâ€™euros la mÃªme annÃ©e.

La Tunisie compte 11 entreprises roumaines actives dans des secteurs Ã forte valeur ajoutÃ©e, notamment le textile et lâ€™industrie pharmaceutique, qui manifestent un intÃ©rÃªt croissant pour le pays. Cet intÃ©rÃªt se reflÃ¨te dans les opÃ©rations dâ€™extension menÃ©es par 4 dâ€™entre elles entre 2024 et 2025, ainsi que dans lâ€™intensification des visites de prospection au cours des deux derniÃ¨res annÃ©es, selon lâ€™Agence de promotion de lâ€™investissement extÃ©rieur.