En marge de sa participation à la semaine de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, samedi, une série de réunions bilatérales avec ses homologues de pays frères et amis.

Selon un communiqué du département, le chef de la diplomatie tunisienne a eu des échanges avec ses homologues d’Arabie saoudite, du Sultanat d’Oman, du Togo, de Madagascar, du Mali et de la Grèce.

Les réunions organisées dans le cadre de la semaine de haut niveau se tiennent cette année du 22 au 29 septembre 2025, à New York, sous le signe « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l’homme ».