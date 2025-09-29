Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe que le Partenariat Européen DUT « Driven Urban Transitions » a lancé un nouvel appel de recherche transnational conjoint pour l’année 2025.

La date limite de dépôt des pré-propositions est fixée au 17 novembre 2025.

Cet appel à propositions vise à soutenir des projets transnationaux de recherche et/ou d’innovation qui aident les villes à relever les défis urbains et à assurer leur transition vers un avenir climatiquement neutre et résilient pour tous.

Les projets doivent contribuer à un ou plusieurs des trois axes thématiques suivants : 15-minute City, Circular Urban Economies, Positive Energy Districts.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien: https://dutpartnership.eu/calls/dut-call-2025.