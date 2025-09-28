Les clubs marocains de l’AS FAR et de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) se sont qualifiés samedi pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique, confirmant ainsi leurs ambitions continentales.

L’AS FAR confirme à domicile

Au stade Olympique de Rabat, l’AS FAR a disposé du Real de Banjul (Gambie) sur le score de 2-1. Agusto Carneiro a ouvert la marque à la 18e minute, avant que Reda Slim ne double la mise sur penalty (55e). Les Gambiens ont réduit l’écart par Musa Ceesay (78e), sans parvenir à inverser la tendance.

Déjà vainqueurs à l’aller sur la même pelouse (2-1), grâce à des buts de Youssef El Fahli (28e) et Ebrima Jatta (90e+4), les Marocains passent ainsi sans difficulté au deuxième tour préliminaire.

Ils y retrouveront le club guinéen du Horoya Conakry. Battu à l’aller par Al-Hilal Benghazi (1-0), Horoya s’est repris en s’imposant 2-0 au retour et obtient sa qualification.

La RS Berkane solide face à l’ASC Kara

La RS Berkane a elle aussi validé son billet. Après un nul 1-1 à l’aller sur la pelouse de l’ASC Kara (Togo), les Berkanis se sont imposés 3-1 devant leur public. Oussama Lamlioui s’est illustré avec un doublé (14e, 39e), imité par Ayoub Kheiri (18e). Marouf Oro Tagba a réduit l’écart pour l’ASC Kara à la 55e minute.

Au deuxième tour préliminaire, Berkane affrontera le vainqueur du duel entre Dadjè (Bénin) et Al Ahli Tripoli (Libye). Après un nul vierge (0-0) à l’aller, le match retour prévu dimanche doit désigner l’adversaire des Marocains.

Calendrier du deuxième tour

Le deuxième tour préliminaire se disputera entre le 17 et le 19 octobre pour les matches aller, puis entre le 24 et le 26 octobre pour les retours. Les équipes qualifiées rejoindront la phase de groupes, dont le coup d’envoi est fixé au 21 novembre.

Avec deux représentants encore en lice et des performances solides, le football marocain espère confirmer son rôle régulier parmi les protagonistes du continent.