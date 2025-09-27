L’Étoile sportive du Sahel (ESS) a décroché samedi 27 septembre 2025 son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Opposée aux Soudanais d’Al Ahli Madani, l’équipe de Sousse s’est imposée sur le score net de 3-0, effaçant ainsi sa courte défaite concédée à l’aller (0-1).

Une entame parfaite malgré un penalty manqué

Les joueurs étoilés ont rapidement pris les devants grâce à Rayène Anane, auteur de l’ouverture du score dès la 7e minute. Ce but précoce a permis à l’ESS d’aborder le match avec plus de confiance, malgré un moment d’incertitude : à la 34e minute, Noureddine Al-Qulaib a manqué l’occasion de creuser l’écart en ratant un penalty.

Supériorité numérique exploitée

Au retour des vestiaires, le tournant est survenu avec l’expulsion du joueur soudanais Yan Armand à la 48e minute. Réduits à dix, les visiteurs ont souffert face aux assauts étoilés. Les coéquipiers de Cristou ont maintenu la pression et trouvé la faille en fin de rencontre. Slaheddine Ghdamsi a doublé la mise à la 86e minute, rapprochant son équipe de la qualification.

Un troisième but libérateur

Dans le temps additionnel, l’Étoile a scellé définitivement sa victoire. Fedi Ben Choug, entré en jeu, a marqué à la 90e+13, transformant ce succès en large victoire et validant la qualification pour le second tour préliminaire.

Un retournement après la défaite à l’aller

Battu une semaine plus tôt à Dar Es Salaam (1-0), l’ESS devait impérativement réagir. La mission a été accomplie avec maîtrise, grâce à une prestation solide et une efficacité retrouvée dans les moments clés. L’équipe de Sousse poursuit ainsi son parcours continental avec l’objectif de confirmer ce regain de confiance au prochain tour.