La 7e journée du championnat Elite de handball, disputée vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025, a livré des résultats serrés et un classement provisoire toujours aussi disputé. Le Club Africain, vainqueur du derby face à l’Espérance, confirme son statut de leader.

Le Club Africain domine l’Espérance

Dans la salle de Radès, le Club Africain a remporté un match intense face à l’Espérance de Tunis (23-22). Ce succès lui permet de prendre seul la tête du classement avec 18 points en six rencontres. L’Espérance reste au contact avec 16 points mais doit concéder un revers important face à son rival direct.

L’Étoile du Sahel en embuscade

À Mahdia, l’Étoile du Sahel a disposé de l’EM Mahdia (32-28). Avec 18 points en sept matchs, l’ESS occupe la deuxième place, à égalité avec le Club Africain mais avec un match de plus. Les étoilés confirment leur régularité et maintiennent la pression sur le leader.

Moknine et Sakiet Ezzit dans la lutte

Le SC Moknine a dominé le CS Sakiet Ezzit (30-26) dans sa salle. Les deux formations restent dans le groupe de poursuivants avec 16 points, à égalité avec l’Espérance. Ce bloc compact illustre la densité du haut de tableau.

Victoires à l’arraché

À Hammamet, l’AS locale s’est imposée d’une courte tête face à l’EBS Béni Khiar (25-23). À Téboulba, le Stade Tunisien a arraché une victoire précieuse (26-25) contre l’AS Téboulba. Ces résultats permettent aux deux clubs de rester à portée du milieu de tableau.

Match nul à Jammel

Le duel entre le CHB Jammel et le CHB Ksour Essef s’est conclu sur un score de parité (27-27). Les deux équipes partagent les points et restent en bas du classement, où la lutte s’annonce serrée pour éviter les dernières places.

Classement provisoire

Après cette 7e journée, le Club Africain est seul en tête (18 pts/6 m.), suivi de près par l’Étoile du Sahel (18 pts/7 m.). L’Espérance, Sakiet Ezzit et Moknine suivent avec 16 points. Dans la seconde moitié de tableau, Béni Khiar (14 pts), Mahdia et Stade Tunisien (13 pts chacun) restent à l’affût. Hammamet (10 pts), Ksour Essef (10 pts), Jammel (9 pts) et Téboulba (7 pts) ferment la marche.