La 3ᵉ journée de la Botola opposera le DH El Jadida au Raja Club Athletic, dimanche 28 septembre 2025 à 16h00. Le match se jouera dans un contexte contrasté : d’un côté, le DHJ cherche sa première victoire de la saison ; de l’autre, le Raja veut confirmer son bon départ et s’installer dans le haut du tableau.

Forme & dynamique

Le DH El Jadida a connu un début compliqué. En deux sorties, il n’a récolté que deux points. Les dernières confrontations témoignent aussi d’une fragilité : deux défaites, deux nuls et une victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Le Raja Club Athletic présente une dynamique plus solide. Sur ses cinq dernières rencontres, il compte trois victoires, un nul et une seule défaite. Le club vert arrive avec de la confiance, malgré une marge de progression encore visible en attaque.

Classement & pression

Après deux journées, le DH El Jadida figure en bas de tableau (11ᵉ, 2 points). Le besoin de débloquer le compteur de victoires est urgent pour éviter de s’installer dans la zone rouge.

Le Raja occupe la 3ᵉ place ex aequo (4 points, une victoire et un nul). Une victoire permettrait de coller au duo de tête, le Renaissance Berkane et le Mouloudia d’Oujda (6 points chacun).

Face-à-face

L’historique récent penche clairement pour le Raja. Sur les cinq dernières confrontations directes, le RCA s’est imposé trois fois, contre une seule victoire pour le DHJ et un nul. Le Raja a montré une efficacité offensive régulière, même à l’extérieur. Cette supériorité statistique place les Verts en position favorable sur le plan psychologique.

Joueurs à suivre

Salim [à vérifier], attaquant du Raja : en forme sur le dernier match, il peut peser sur la défense adverse.

Gardien du DHJ [à vérifier] : appelé à jouer un rôle clé pour contenir les assauts rajaouis.

Les compositions précises restent à confirmer.

Ce qu’on attend du match

Le DH El Jadida devra miser sur la discipline défensive et l’efficacité en contre pour exister. Le Raja cherchera à imposer son rythme et à exploiter ses automatismes offensifs. L’équilibre entre prudence et prise d’initiative sera la clé d’un duel où chaque point compte déjà dans la course au podium et dans la lutte pour le maintien.