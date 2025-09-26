Riyad, 26 septembre 2025 /TAP/ – L’Arabie saoudite a annoncé, jeudi, la découverte dans le nord du pays de la plus ancienne colonie humaine néolithique de la péninsule arabique.

Fouilles menées à Musaywin

Cette découverte a été réalisée dans le cadre des fouilles archéologiques menées sur le site « Musaywin » par la Commission saoudienne du patrimoine, en partenariat avec l’Université japonaise de Kanazawa, rapporte l’agence de presse SPA, citant le ministre de la Culture et président du conseil d’administration de cette Commission, le Prince Bader bin Abdullah bin Farhan.

Un site datant du Néolithique précéramique

Cet établissement humain remonte, selon les estimations des chercheurs, au Néolithique précéramique, entre 11.000 et 10.300 ans avant notre ère, a-t-il ajouté.

Structures et organisation sociale

Les fouilles ont mis au jour des structures architecturales semi-circulaires construites en granite local, comprenant des habitations, des espaces de stockage, des couloirs et des foyers, reflétant un aménagement fonctionnel avancé adapté à un mode de vie fondé sur la chasse et la culture des céréales.

Objets et vestiges retrouvés

Parmi les trouvailles figurent aussi de rares restes humains et animaux, ainsi que des fragments de pierres décorés de motifs géométriques, permettant de mieux comprendre la vie sociale, économique et culturelle de cette communauté préhistorique.

Outils et objets de parure

Les archéologues ont également découvert un large ensemble d’outils en pierre, dont des pointes de flèches, couteaux et meules, probablement utilisés pour le traitement des grains, ainsi que des objets de parure fabriqués en amazonite, quartz et coquillages, témoignant d’une activité de production locale.

Coopération scientifique et valorisation patrimoniale

Cette découverte s’inscrit dans le cadre des efforts visant à documenter les sites archéologiques d’Arabie saoudite et à élargir la coopération avec les universités et centres de recherche internationaux spécialisés en archéologie.

Importance historique du site

Bien que le site de Musaywin ait été inscrit au registre national des antiquités depuis 1978, les études de terrain lancées en décembre 2022 ont permis de mettre en lumière son importance exceptionnelle en tant que plus ancien exemple connu de sédentarisation dans la péninsule arabique.