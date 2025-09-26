La 6e journée de la D1 Nedjma mettra aux prises l’ES Ben Aknoun et la JS Saoura, samedi 27 septembre 2025 à 16h00. Un duel entre deux formations proches au classement, mais aux dynamiques contrastées. La rencontre se jouera avec en toile de fond la lutte pour rester dans le haut du tableau.

Forme & dynamique

L’ES Ben Aknoun reste sur une série irrégulière : deux défaites, un nul et deux victoires lors de ses cinq dernières sorties. La JS Saoura affiche une trajectoire plus stable, avec trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Ces résultats traduisent une certaine confiance du côté saharien, alors que Ben Aknoun cherche à gagner en continuité.

Classement & pression

Avant ce choc, la JS Saoura occupe la 2e place du classement avec 10 points en 5 matchs (3 victoires, 1 nul, 1 défaite). L’ES Ben Aknoun est 10e avec 5 points en 4 matchs (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L’écart est déjà significatif : une victoire permettrait à Saoura de rester dans le trio de tête, tandis que Ben Aknoun a besoin de points pour se rapprocher de la première moitié du tableau.

Face-à-face

Les confrontations directes récentes montrent un équilibre : une victoire pour chaque camp lors de leurs deux derniers duels. L’historique ne donne donc aucun avantage clair, et chaque équipe cherchera à faire pencher la balance.

Joueurs à suivre

Côté JS Saoura, l’expérience de cadres habitués au haut niveau pèsera pour maintenir la dynamique. Pour l’ES Ben Aknoun, les jeunes éléments offensifs auront la mission d’apporter de la percussion et de concrétiser les opportunités [à vérifier].

Ce qu’on attend du match

Le rapport de force devrait opposer la solidité et la constance de Saoura à la volonté de Ben Aknoun de s’affirmer devant son public. La gestion des temps faibles et l’efficacité dans les transitions rapides seront probablement des clés. Le duel s’annonce disputé, avec une pression immédiate pour Ben Aknoun, contraint de prendre des points afin de ne pas se laisser distancer.