Le Complexe solaire Noor-Ouarzazate démontre que la situation “n’est pas si sombre” dans le continent africain, a souligné la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU).

Dans un article publié sur son site Internet, la CEA-ONU souligne que le Complexe Noor-Ouarzazate s’impose comme un modèle en matière d’accès à l’électricité, notant que cette installation est souvent citée parmi les plus grandes solaires au monde.

La Commission rappelle que des centaines de millions d’Africains vivant encore sans électricité, dépendent du pétrole, des bougies et du bois de chauffage, notant toutefois que “la situation n’est pas si sombre en Afrique”.

Elle relève que le chiffre souvent cité de 600 millions d’Africains privés d’électricité est devenu alarmant, estimant que le coût se mesure en croissance stagnante, en opportunités manquées et en 700.000 décès évitables chaque année.

Sans électricité, les espoirs de création d’emplois, de production à valeur ajoutée et d’exportations compétitives restent inaccessibles, insiste la CEA-ONU, avant de s’interroger si des politiques plus fortes, un financement plus équitable et de nouvelles technologies peuvent enfin inverser la tendance.

Réduire le déficit énergétique de l’Afrique déterminera le rythme de l’industrialisation, la solidité de la zone de libre-échange continentale (ZLECAf) et la crédibilité de l’Agenda 2063, poursuit-elle.

La Commission estime que cela déterminera si des millions de personnes continuent de mourir inutilement de la pauvreté énergétique, ou si l’Afrique saisira l’opportunité d’alimenter un avenir plus équitable et durable en énergie.