La Tunisie s’apprête à accueillir, du 12 au 19 octobre 2025, le Championnat d’Afrique de tennis de table seniors. La compétition réunira 149 pongistes représentant 25 pays, selon une annonce faite vendredi par la Fédération Tunisienne de Tennis de Table (FTTT).

Ce championnat revient en Tunisie pour la troisième fois après les éditions de 2002 à Bizerte et 2023 à Radès. L’événement devait initialement se tenir au Rwanda, qui s’est désisté pour des raisons logistiques.

Une étape vers le mondial 2026

D’après Ghazi Ben Hassan, conseiller technique de la FTTT, le tournoi comprendra plusieurs épreuves : simple dames, simple hommes, double dames, double hommes, double mixte, équipes dames et équipes hommes.

Il constituera également une étape qualificative pour le Championnat du monde par équipes, prévu à Londres du 28 avril au 10 mai 2026. Les huit équipes (hommes et femmes) qualifiées pour les quarts de finale décrocheront automatiquement leur billet pour le mondial.

Les meilleurs joueurs africains attendus

Le championnat rassemblera les têtes d’affiche du tennis de table africain, notamment :

l’Égyptienne Hana Goda (27e mondiale),

sa compatriote Dina Meshref (32e),

l’Égyptien Omar Assar (18e),

le Nigérian Quadri Aruna (19e),

et le jeune talent tunisien Wassim Essid (17 ans, 136e mondial seniors).

Un événement continental en Tunisie

La Confédération africaine de tennis de table profitera de l’événement pour tenir son Assemblée générale le 15 octobre.

Au total, 25 pays prendront part à la compétition, dont l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, le Maroc, l’Afrique du Sud, ainsi que plusieurs nations d’Afrique subsaharienne.