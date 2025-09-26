L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé, vendredi 26 septembre 2025, l’arrivée d’un épisode pluvieux marqué par des orages. Selon son bulletin de suivi, les premières formations nuageuses concerneront l’Ouest du pays avant de se déplacer progressivement vers les régions de l’Est.

Des précipitations intenses sur le Centre et le Sud-Ouest

Les pluies prévues pourraient être temporairement intenses. Les régions du Centre et du Sud-Ouest sont particulièrement concernées entre la fin de l’après-midi et la nuit. L’INM évoque des cumuls compris entre 20 et 60 millimètres, pouvant localement provoquer des accumulations rapides d’eau.

Orages, grêle et vents violents

Ces précipitations s’accompagneront de phénomènes parfois dangereux. L’institut met en garde contre des chutes de grêle localisées et des rafales de vent pouvant dépasser 80 km/h lors des orages. Ces conditions risquent d’affecter la circulation routière et certaines activités en extérieur.

Poursuite des pluies samedi

Selon le bulletin, l’épisode orageux se poursuivra samedi 27 septembre. Les pluies toucheront alors le Centre-Est et le Sud-Est, mais avec une intensité progressivement moindre en fin de journée. L’INM recommande de suivre régulièrement ses mises à jour, la situation pouvant évoluer rapidement.

Vigilance de mise

Ce type de perturbation automnale n’est pas rare en Tunisie, mais son intensité nécessite une vigilance accrue. Les habitants des zones concernées sont appelés à éviter les déplacements non indispensables durant les heures de fortes précipitations et à prendre les précautions nécessaires pour limiter les risques liés aux vents violents et aux crues subites.