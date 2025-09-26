Tunis, le 26 septembre 2025, QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, continue de renforcer sa responsabilité sociétale en soutenant diverses activités sportives, notamment le Padel en Tunisie.

Dans ce cadre, la banque a mis en place un programme complet combinant le soutien aux athlètes et aux clubs sportifs, ainsi que le coaching de ses collaborateurs pour former une équipe représentant la banque dans les compétitions inter-entreprises, en particulier le tournoi Padel Business League.

En tant qu’institution financière pionnière convaincue du rôle du sport dans l’épanouissement personnel, QNB propose également des offres exclusives à ses clients QNB FIRST, passionnés de cette discipline.

La banque est aussi le sponsor officiel de deux joueuses professionnelles du Padel féminin tunisien, Aïda Fehri et Dorra Chemli. Cette dernière occupe actuellement la première place du classement national, africain et arabe. Ce partenariat reflète l’engagement de QNB envers l’excellence et l’innovation des valeurs partagées par les deux championnes et vise à soutenir leur parcours sportif tant au niveau national qu’international.

QNB Tunisia poursuit en parallèle sa collaboration fructueuse avec les clubs Padel Connection à Ariana et Olympsky aux Berges du Lac, à travers l’organisation de plusieurs tournois et événements, tout en facilitant l’expérience bancaire des membres grâce à l’installation de distributeurs automatiques de billets dans les clubs.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers son réseau d’agences, dont deux agences dédiées aux clients QNB FIRST situées à Tunis et Sousse, trois centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Sousse, ainsi qu’un bureau de change à l’aéroport international de Tunis-Carthage.