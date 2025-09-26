Le match CA Bizertin-JS Kairouan comptant pour la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, initialement désigné ce dimanche au stade du Kram (à huis clos), se déroulera finalement sur la pelouse du stade de la Marsa, annonce, jeudi, la Ligue Nationale du Football Professionnel.

Voici le programme complet des rencontres de la 8e journée qui sera disputée vendredi et dimanche (tous les matches à 15h30) :

Vendredi 26 septembre

Au Zouiten :

JS Omrane – AS Gabès

Dimanche 28 septembre

A Radès :

Club Africain – US Ben Guerdane

A la Marsa (à huis clos) :

CA Bizertin – JS Kairouan

A Béja :

O. Béja – ES Metlaoui

A Zarzis :

ES Zarzis – AS Soliman

Mercredi 1er octobre

A La Marsa :

AS Marsa – Espérance de Tunis

A Sousse :

Etoile du Sahel – S. Tunisien

A Sfax :

CS Sfaxien – US Monastir