Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, lors de sa rencontre, mercredi, à New York, avec le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le rôle de la Tunisie dans le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique.

Il a à ce propos, cité la participation de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et ses actions durant son récent mandat au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Cette rencontre s’est tenue en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères aux travaux de la semaine de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, indique un communiqué.

A cette occasion, le ministre a transmis au président de la Commission de l’UA les salutations du président de la République ainsi que ses félicitations pour sa prise de fonctions.

De son côté, le président de la Commission a exprimé sa profonde estime envers la Tunisie et son président, saluant ses positions de principe à l’égard des causes justes dans le monde, en particulier la cause palestinienne.

Il a rappelé l’engagement historique de la Tunisie en faveur des luttes de libération en Afrique et son attachement pionnier à l’unité africaine.

La rencontre a permis d’examiner les perspectives de coopération entre la Tunisie et la Commission de l’Union africaine, ainsi que le renforcement de la représentativité de la Tunisie au sein de ses structures, ajoute le communiqué.

Elle a, également, été l’occasion de mettre en exergue la contribution de la Tunisie, depuis plus de sept décennies, aux programmes de l’UA et à la réforme de ses institutions, afin de les rendre plus efficaces et solides.

Par ailleurs, les deux responsables ont examiné les moyens de promouvoir l’intégration économique et scientifique entre les pays du continent, et de renforcer le rôle des instances africaines spécialisées, notamment le COMESA et la Zone de libre-échange continentale africaine, en vue de mettre en œuvre les programmes de développement global en Afrique.