Un accord de partenariat a été signé, mercredi, 24 septembre 2025, entre l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et la compagnie aérienne française “Transavia France” visant à renforcer la liaison aérienne entre Tozeur et Paris.

Signé dans le cadre du salon international du tourisme organisé à Paris(France), cet accord contribuera à créer une dynamique au niveau de l’aéroport international de Tozeur-Nefta et à consolider l’activité touristique et économique dans la région, selon un communiqué publié par le département du tourisme.

Il permettra, également, d’augmenter le flux de touristes français et européens vers la destination tunisienne et à même de renforcer le tourisme saharien et oasien.

Lors de sa participation, au salon international du tourisme, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a eu une série de rencontres avec plusieurs professionnels et tour-opérateurs français actifs sur le marché tunisien. Les discussions ont porté, à cette occasion, sur les moyens convenables permettant de renforcer l’investissement touristique, d’élargir les domaines de coopération et de diversifier l’offre touristique nationale.