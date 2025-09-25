Les cours du pétrole ont connu un léger repli jeudi 25 septembre 2025, après avoir progressé la veille dans un contexte tendu marqué par des incertitudes géopolitiques.

Brent et WTI en léger recul

Dans les échanges matinaux à Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a perdu 0,36 %, revenant à 69,07 dollars. Aux États-Unis, le baril de West Texas Intermediate (WTI) de même échéance reculait de 0,48 %, à 64,68 dollars.

La géopolitique comme facteur clé

Les tensions persistantes au Moyen-Orient et en Europe de l’Est continuent d’alimenter les inquiétudes des marchés. La moindre annonce politique ou militaire suffit à influencer les anticipations sur l’offre et la demande, ce qui explique la volatilité observée.

Une tendance fragile

Les analystes rappellent que les prix du brut évoluent dans une fourchette relativement étroite depuis plusieurs semaines. Les signaux contradictoires se multiplient : d’un côté, la demande mondiale ralentit, notamment en Chine et en Europe ; de l’autre, les coupes de production décidées par l’OPEP+ et les risques d’escalade géopolitique soutiennent les prix.

Perspectives à surveiller

Les investisseurs resteront attentifs aux prochaines publications de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et aux décisions de l’OPEP+, prévues début octobre. Une hausse prolongée des tensions pourrait relancer les prix, mais en l’absence de nouveaux chocs, les cours devraient se maintenir autour des seuils actuels.