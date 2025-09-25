Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu mercredi avec son homologue estonien Margus Tsahkna, en marge de la 80e Assemblée générale de l’ONU.

Les deux parties ont convenu de tenir dans les meilleurs délais la deuxième session des consultations politiques tuniso-estoniennes, lit-on dans un communiqué du département.

Les deux ministres ont salué la solidité des relations d’amitié entre les deux pays, et les résultats positifs de la première session tenue à Tunis le 11 décembre 2023.

Les ministres ont, à cette occasion, réaffirmé leur volonté commune d’approfondir la coopération dans les domaines du numérique, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des échanges académiques. Ils ont insisté sur l’importance de développer les relations économiques et commerciales, stimuler l’investissement et promouvoir le tourisme.

Ils ont, également, échangé sur des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun et souligné l’importance de poursuivre la coordination et de renforcer la coopération multilatérale au service de la paix et de la sécurité internationales.