Sans institutions et sans cadres lÃ©gislatifs adÃ©quats, des politiques environnementales adaptÃ©es et une collaboration Ã©troite entre les pays de la rÃ©gions, la protection des cÃ´tes mÃ©diterranÃ©ennes contre des risques multiples de pollution, d’Ã©rosion marine et d’autres vulnÃ©rabilitÃ©s causÃ©es par les changements climatiques, risque d’Ãªtre entravÃ©e, constatent les intervenants Ã la JournÃ©e MÃ©diterranÃ©enne du littoral (Coast Day 2025), cÃ©lÃ©brÃ©e, jeudi, Ã Gammarth (banlieue nord de Tunis).

Lors de cette journÃ©e organisÃ©e par l’Agence de protection du littoral (APAL), le Programme des nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Plan d’action pour la mÃ©diterranÃ©e et le centre d’activitÃ© rÃ©gionales pour le programme d’actions prioritaires (CAR/PAP), sous l’Ã©gide du ministÃ¨re de l’environnement et estimÃ©e Ã 150 millions de personnes, va continuer de croitre et d’augmenter encore de 20 Ã 30 % d’ici le milieu du siÃ¨cle.

Avec les 400 millions de touristes qui visitent la mÃ©diterranÃ©e chaque annÃ©e, selon l’OMT, une pression Ã©norme sera exercÃ©e davantage sur des ressources naturelles limitÃ©es et fragiles.

Des projections alarmantes issues d’un rÃ©cent rapport du Plan bleu du PNUE/PAM, illustrent la gravitÃ© de la situation. La hausse des tempÃ©ratures en MÃ©diterranÃ©e devrait dÃ©passer 2Â°C d’ici 2040, ce qui tÃ©moigne d’un rÃ©chauffement de la rÃ©gion bien plus rapide que la moyenne mondiale.

Cette donne entrainera un environnement marin radicalement modifiÃ© ainsi que des sÃ©cheresses, des inondations et des vagues de chaleur plus frÃ©quentes. Une Ã©lÃ©vation du niveau de la mer de 40cm rendra la protection cÃ´tiÃ¨re extrÃªmement difficile dans de nombreuses zones, ce qui nÃ©cessitent une coopÃ©ration plus Ã©troite et plus rapide pour des cÃ´tes plus rÃ©silientes, confirment les intervenants.

Elyes Hamza, directeur du Centre d’activitÃ©s rÃ©gionales pour le programme d’actions prioritaires (CAR/PAP), qui intervenait Ã cet Ã©vÃ¨nement, Â a Ã©voquÃ© quatre premiÃ¨res menaces qui pÃ¨sent sur les cÃ´tes mÃ©diterranÃ©ennes.

Il s’agit de la pression et la surexploitation des ressources marines, dans la mesure oÃ¹ 73% des espÃ¨ces commerciales sont surexploitÃ©es par de biais de pratiques destructives pour leurs habitat, la pollution terrestre et maritime (hydrocarbures, dÃ©chets urbains..)- 600 mille tonnes de plastiques sont rejetÃ©es chaque annÃ©e dans la Â MÃ©diterranÃ©e, dont 55% rÃ©sident dans le fond marin, les Ã©missions de gaz Ã effet de serre (GES) et les effets des changements climatiques, dont, entre autres l’invasion de 1000 espÃ¨ces non indigÃ¨nes, parmi lesquelles 73% se sont installÃ©es pour le long terme.

“Tout le paysage marin est en train de se transformer Ã cause de l’activitÃ© humaine et de l’amÃ©nagement urbain qui rÃ©duit les habitats endÃ©miques, dont celui des herbiers de posidonie”, a-t-il dit, relevant que “les aires marines protÃ©gÃ©es sont Ã la fois Ã conserver et Ã observer, pour Ã©valuerÂ l’impact de l’homme et du climat sur le littoral et le milieu marin, pour identifier des solutions et pour que les parties prenantes adhÃ¨rent aux propositions et adoptent les recommandations des Ã©tudes scientifiques”.

Selon le responsable, pour plus d’efficience, il est indispensable d’associer les populations et les acteurs locaux qui vivent sur les cÃ´tes aux processus de protection du littoral engagÃ©s par les institutions et les acteurs rÃ©gionaux.

Mehdi Ben Haj, directeur gÃ©nÃ©ral par intÃ©rim de l’APAL est revenu lors de cette journÃ©e, sur les interventions de l’APAL, qui pilote les efforts de gestion intÃ©grÃ©e des zones cÃ´tiÃ¨res et les actions de protection du littoral.

Pour lui, “la rÃ©silience cÃ´tiÃ¨re est un besoin non seulement environnemental, mais aussi socio-Ã©conomique. Face Ã des dÃ©fis majeurs dus au changement climatique, il faut agir ensemble et travailler de concert pour rÃ©aliser les objectifs escomptÃ©s”.

Les actions de l’APAL et les dÃ©marches engagÃ©es en Tunisie pour la protection du littoral et en matiÃ¨re de conservation ont Ã©tÃ©, par ailleurs, louÃ©es, par des acteurs rÃ©gionaux, lors de cette journÃ©e.

“Nous sommes trÃ¨s reconnaissants pour la Tunisie, pour les efforts qu’elle dÃ©ploie en matiÃ¨re de protection de ses cÃ´tes. La question de la rÃ©silience cÃ´tiÃ¨re n’a jamais Ã©tÃ© aussi cruciale dans notre rÃ©gion et ce que fait un pays peut servir pour toute la rÃ©gion”, a dÃ©clarÃ© Tatiana Hema, coordinatrice du PNUE/PAM.

Christina Haffner Sifakis, reprÃ©sentante de MedProgramme est allÃ©e jusqu’Ã dire que “la Tunisie est pionniÃ¨re dans Â la mise en Å“uvre d’actions pour la protection du littoral”, recommandant, en outre, de tirer des leÃ§ons des projets crÃ©es dans chaque pays de la rÃ©gion pour davantage d’efficience et un impact plus concret.

Daria Povh Skugor, directrice du CAR/PAP a, de son cotÃ©, soulignÃ© que pour rendre les cÃ´tes plus rÃ©silientes et les protÃ©ger contre les diverses menaces, il est nÃ©cessaire de travailler “main dans la main, dans le cadre de la coopÃ©ration entre les divers acteurs (populations, scientifiques, entreprises, pÃªcheurs et toutes les institutions impliquÃ©es)”.

Selon un rÃ©cent rapport du Plan Bleu, la MÃ©diterranÃ©e est la zone marine la plus polluÃ©e par les plastiques au monde, soit 8 fois plus que la moyenne mondiale. Les rejets de plastique en mer devraient Ãªtre multipliÃ©s par 1,5 Ã 2, en 2050. selon l’OCDE.

Ont pris part Ã la journÃ©eÂ tenue sur le thÃ¨meÂ “institutions mÃ©diterranÃ©ennes pour la rÃ©silience cÃ´tiÃ¨re”, les donnÃ©es exposÃ©es montrent que la population cÃ´tiÃ¨re de la rÃ©gion, plusieurs acteurs nationaux et rÃ©gionaux et reprÃ©sentants d’institutions onusiennes actives dans la protection du littoral mÃ©diterranÃ©en.

La cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e mÃ©diterranÃ©enne du littoral s’inscrit dans le cadre de la Convention de Barcelone pour la protection de la mer MÃ©diterranÃ©e contre la pollution, adoptÃ©e le 16 fÃ©vrier 1976 Ã Barcelone et est entrÃ©e en vigueur en 1978.