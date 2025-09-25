La réalisatrice franco-tunisienne Hind Meddeb sera la marraine de la 14e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec (France) prévue du 7 au 16 novembre 2025.

La création cinématographique franco-arabe contemporaine est au coeur de la 14e édition du FFFA de Noisy-le-Sec qui consacre cette année un Focus Tunisie.

Dans sa newsletter de ce jeudi 25 septembre, le festival a annoncé que Hind Meddeb ouvrira la 14e édition du FFFA lors de la soirée inaugurale (vendredi 7 novembre à 19h30) et accompagnera la projection de trois de ses films : Tunisia Clash (11/11 à 18h30) et Soudan, souviens-toi (12/11 à 18h30) au Cinéma Le Trianon, et Electro Chaâbi (13/11 à 19h) à l’ICI, Paris.

Electro Chaâbi et Tunisia Clash sont sortis entre 2013 et 2015, puis ont suivi Paris Stalingrad et Soudan, souviens-toi, avec des tournages entre l’Égypte, la Tunisie et le Soudan.

Au côté de Costa-Gavras, parrain d’honneur du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec depuis 2016, de prestigieuses personnalités se succèdent chaque année pour accompagner le rayonnement du festival.

Après Ludivine Sagnier, Mouloud Achour, Oulaya Amamra, Saphia Azzeddine, Sabrina Ouazani, Lina Soualem, Erige Sehiri et Chloé Mazlo, la réalisatrice franco-tunisienne Hind Meddeb sera la marraine de la manifestation qui se tiendra du 07 au 16 novembre au cinéma Le Trianon (Romainville), les établissements culturels de la ville de Noisy-le-Sec, les cinémas d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis) et à l’ICI – Institut des Cultures d’Islam (Paris).

“Née en France d’une maman algéro-marocaine et d’un papa tunisien, la réalisatrice a déclaré avoir toujours circulé entre les deux rives de la Méditerranée”.

« Nous sommes de plus en plus nombreux à être des enfants entre-deux continents ; ce festival nous tend un miroir et nous fait du bien. C’est dans des événements comme celui-ci que se tissent des liens pour l’avenir, que circule une parole encore trop rare. La seule chose qu’il nous reste quand partout la guerre et l’autoritarisme prolifèrent, c’est l’art sous toutes ses formes. », a encore dit la cinéaste qui se définit comme une enfant franco-arabe.

Dans son mot publié par le festival, Hind Meddeb, Marraine 2025 a encore évoqué son dernier film « soudan souviens-toi, lors de son tournage au Soudan, entre 2019 et 2023 : « De ce peuple révolutionnaire, nous avons tant à apprendre, je ferai tout pour que les chants, les poèmes et les voix qui nous viennent de là-bas circulent à travers le monde ».

“Ici, à Noisy-le-Sec, des films venus du Soudan, de Palestine, de Tunisie, du Liban continuent à porter la voix de ceux qui se battent pour changer le monde », a-t-elle conclu.

Hind Meddeb a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie. Elle a étudié la philosophie, l’allemand et les sciences politiques à Paris et Berlin. Elle vit aujourd’hui entre Asilah, au Maroc, et Paris. Ces années de circulation entre les cultures et les langues forgent la singularité de son regard.

Dans ses films documentaires, elle observe toutes les formes de résistance à l’ordre établi en filmant du côté de ceux qui se révoltent. Dans son approche du monde arabe et africain, elle cherche à défaire les préjugés qui obstruent l’imaginaire occidental.

Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, elle réalise Tunisia Clash! et Electro Chaâbi, deux longs métrages sur la création musicale comme acte révolutionnaire.

Sortie au cinéma en mai 2021 après avoir été présenté à Cinéma du Réel, au TIFF et dans de nombreux festivals, Paris Stalingrad suit l’itinéraire de Souleymane, jeune poète soudanais réfugié à Paris, harcelé par la police et réduit à survivre sur des campements de fortune autour du métro Stalingrad.

Son deuxième long métrage pour le cinéma, Soudan, souviens-toi, portrait au long cours d’une jeunesse soudanaise en quête de liberté, a été présenté à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto avant de faire le tour des festivals du monde entier, et de recevoir une quinzaine de prix. Courant 2025, il est sorti au cinéma en France, en Égypte, au Maroc, en Angleterre, aux États-Unis et en Tunisie.

Le 14ème festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec a récemment dévoilé les grandes lignes d’ “une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous pour un voyage au cœur de la création cinématographique franco-arabe contemporaine”.

Comme chaque année, le Festival porte un regard particulier sur la cinématographie d’un pays arabe ; le focus de cette 14e édition met en lumière la richesse du cinéma tunisien à travers une large sélection de films.