Le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu’il propose aux organisateurs de l’« Flottille Soumoud » de débarquer l’aide humanitaire dans un port d’un pays voisin. Ensuite, cette aide serait transbordée vers la bande de Gaza par voie terrestre. Israël avertit qu’il « ne tolérera en aucun cas une violation du blocus maritime ».

Drone, menaces et alerte à bord

Les organisateurs de la flottille internationale — visant à briser le blocus imposé à Gaza — ont déclaré que plusieurs États avaient mis en garde leurs citoyens quant à une attaque imminente contre l’expédition. Plusieurs drones survolaient certaines grandes embarcations au large des côtes grecques, provoquant l’activation de l’alerte à bord. Selon eux, les navires ont navigué dans les eaux territoriales grecques durant la nuit pour réduire les risques d’attaque israélienne.

Quelques jours plus tôt, Israël avait menacé la flottille d’interdire son entrée dans ce qu’il appelle une « zone de combat » dans la mer, affirmant que toute tentative de briser le blocus constituerait une violation de sécurité.

L’Italie (Meloni) propose une alternative controversée

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a suggéré que l’aide soit livrée à Chypre, puis remise à l’Église latine de Jérusalem pour être acheminée à Gaza. Elle attend une réponse de la flottille. Meloni a critiqué la mission en la qualifiant de « non justifiée, dangereuse et irresponsable ». Elle a estimé qu’il valait mieux organiser un transfert sûr de l’aide plutôt que de tenter une traversée directe sous menace.

Compléments d’information et contexte

La Flottille de la Résistance (aussi nommée Global Sumud Flotilla) regroupe plus de 50 navires civils, avec des militants, parlementaires, journalistes et ONG de plus de 40 pays.

Elle transporte une quantité symbolique d’aide (médicaments, vivres) pour dénoncer l’impact humanitaire du blocus maritime imposé par Israël depuis 2007.

Récemment, la flottille a subi des attaques par drones près de la Crète, causant des explosions et des perturbations dans les communications. Aucun blessé n’est signalé.

En réponse, l’Italie et l’Espagne envoient des navires militaires pour protéger les participants.

Dans le passé, des missions similaires (comme la flottille de 2010) avaient provoqué un affrontement avec la marine israélienne, causant des morts et un tollé diplomatique.

