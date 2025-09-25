Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, mercredi, à New York à la réunion ministérielle de haut niveau du réseau des points focaux nationaux chargés du programme « Femmes, la paix et la sécurité ».

Selon un communiqué du département, la réunion s’inscrit dans le cadre des travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies et intervient aussi à l’occasion du 25e anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité.

Lors d’une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a souligné que la consécration d’un rôle plus actif des femmes dans les efforts de maintien de la paix constitue “un préalable nécessaire” à la construction d’un avenir fondé sur la justice, la dignité et la sécurité pour tous.

Il a, dans contexte, saisi l’occasion pour mettre en avant la contribution de la Tunisie dans l’adoption de cette résolution-clé, notamment, lors de son mandat de membre au Conseil de sécurité en 2000.

Nafti a estimé que l’adoption de la résolution 1325 constitue “une avancée majeure” dans ce domaine, en ce sens qu’elle a permis d’inscrire la promotion des droits des femmes sur l’agenda de la paix et de la sécurité internationales.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie tunisienne a passé en revue les efforts déployés par la Tunisie en matière de promotion des droits des femmes, citant en exemple, l’élaboration d’un premier plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et un autre pour le quinquennat (2025-2030) qui sera dévoilé sous peu.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet agenda national et international, rappelant à ce titre la nomination d’une femme à la tête du gouvernement pour la première fois dans le monde arabe et le renforcement de la participation des femmes au sein de l’armée, de la sécurité, de l’administration et des missions diplomatiques et onusiennes

Pour Nafti, conclut le communiqué, la célébration du 30e anniversaire de la Déclaration de Pékin et le 25e anniversaire de la résolution 1325 doit être une occasion privilégiée pour réaffirmer l’engagement de la communauté internationale à faire respecter le droit international et à s’attaquer aux causes profondes des conflits.

C’est aussi une opportunité inédite pour booster la coopération internationale dans ce domaine et déployer davantage d’efforts en vue de mobiliser les financements nécessaires permettant de promouvoir les droit des femmes et de renforcer leur contribution aux efforts de construction de la paix.

La résolution 1325 (2000) est une résolution onusienne, adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa 4213e séance, qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité.

C’est le premier document formel issu du conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d’un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit.