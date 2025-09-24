L’Espagne a annoncé l’envoi d’un bâtiment de la Marine nationale afin d’apporter assistance et protection à la flottille humanitaire en route vers Gaza, après plusieurs attaques de drones attribuées à Israël. Cette décision, prise dans un climat diplomatique tendu avec Tel-Aviv, vise à garantir la sécurité des volontaires européens présents à bord.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a confirmé depuis New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, que le navire Furor appareillera dès demain de la base navale de Carthagène. Ce patrouilleur océanique dispose d’un équipage de 50 marins et de huit membres d’un service médical, ainsi que de moyens aériens et de surveillance. Sa mission ne sera pas d’escorter ni d’affronter, mais d’intervenir si la flottille nécessite une assistance ou un sauvetage.

Une action coordonnée avec l’Italie et d’autres pays

L’Espagne emboîte le pas à l’Italie, qui a déjà annoncé le déploiement de la frégate Fasan. Les deux pays coordonnent leurs efforts pour assurer la protection de leurs ressortissants. Selon le ministère espagnol de la Défense, d’autres nations européennes, comme l’Irlande, pourraient se joindre à cette opération.

Une flottille sous pression

La flottille, composée de plus de 50 embarcations, transporte de l’aide humanitaire destinée à la population de Gaza et réunit des volontaires issus de 45 pays. Parmi eux figurent l’activiste suédoise Greta Thunberg et l’ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les navires ont essuyé de nouvelles attaques au sud de la Crète, marquées par au moins 13 explosions et de fortes interférences de communication. Aucun blessé n’a été signalé.

Pedro Sánchez a insisté : « Le gouvernement espagnol exige le respect du droit international et la sécurité de ses citoyens. Nous protégerons ces volontaires solidaires qui traduisent le sentiment de millions de personnes désireuses d’aider Gaza. »