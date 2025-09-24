Un avion tunisien a été impliqué dans une manœuvre dangereuse lors de son atterrissage à l’aéroport de Nice. Les passagers, encore sous le choc, parlent d’une « véritable catastrophe évitée de justesse ».

Des passagers secoués

Dans les témoignages recueillis, la peur domine. Plusieurs voyageurs racontent avoir cru vivre leurs derniers instants. « Nous avons échappé à la mort », confie l’un d’eux. Si certains saluent le sang-froid du pilote, d’autres dénoncent une erreur de jugement qui aurait pu coûter cher.

Une opinion publique divisée

La vidéo publiée par Mosaïque FM a généré de nombreuses réactions. Une partie des internautes estime que le commandant de bord a su reprendre la situation en main à temps. D’autres, en revanche, critiquent un manque de rigueur dans la formation et la concentration des pilotes tunisiens. Cette divergence reflète une inquiétude plus large sur la sécurité aérienne.

Annulation et vigilance accrue

À la suite de l’incident, un vol a été annulé, accentuant le malaise parmi les passagers et leurs familles. Des voix s’élèvent pour réclamer des mesures immédiates : contrôles renforcés, meilleure préparation et vigilance accrue dans le secteur aérien tunisien.