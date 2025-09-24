L’AC Milan, finaliste malheureux de la Coupe d’Italie la saison dernière, a réussi son entrée en lice dans l’édition 2025-26 de la compétition en battant Lecce 3 à 0, mardi à San Siro.

Le Milan qui a récupéré pour l’occasion son gardien de but Mike Maignan, blessé à un mollet, s’est imposé grâce à Santiago Gimenez (20e), à Nkunku, qui a ouvert son compteur depuis son arrivée en provenance de Chelsea (51e), et à Christian Pulisic (64e).

En 8e de finale, en décembre, les Rossoneri seront opposés à la Lazio Rome.

C’est à ce stade de la compétition qu’entrent en lice les huit meilleures équipes de la saison dernière, dont le champion en titre Naples et le vainqueur de la dernière Coppa Italia, Bologne.

Le deuxième tour de la Coupe d’Italie se joue mercredi et se conclut jeudi, avec notamment deux duels entre clubs de Serie A, Côme – Sassuolo et Torino – Pise.

Les résultats des 16ème de finale de la Coupe d’Italie disputés mardi:

(+) Cagliari – Frosinone (D2) 4 – 1

(+) Udinese – Palerme (D2) 2 – 1

(+) AC Milan – Lecce 3 – 0

Mercredi:

Parme – La Spezia (D2)

Vérone – Venise (D2)

Côme – Sassuolo

Jeudi:

Genoa – Empoli (D2)

Torino – Pise

NB: les clubs précédés par (+) sont qualifiés pour le prochain Tour.