Selon le dernier Chief Economists Outlook publié mardi par le Forum économique mondial (WEF), 72 % des économistes interrogés anticipent un ralentissement de la croissance mondiale en 2026.

Les experts évoquent des « perturbations persistantes » touchant le commerce, les technologies, les ressources naturelles et les institutions. Ce diagnostic est dévoilé à l’ouverture des Sustainable Development Impact Meetings 2025, organisées à New York.

Des trajectoires divergentes entre pays avancés et émergents

Le rapport souligne une divergence accrue entre les économies développées et celles en développement. Pour 56 % des sondés, cet écart devrait se creuser au cours des trois prochaines années. Tandis que l’Europe et les États-Unis sont perçus comme stagnants — avec une croissance faible et une inflation élevée aux États-Unis —, des régions comme le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Asie-Pacifique apparaissent comme les pôles les plus dynamiques.

« Les contours d’un nouvel environnement économique se dessinent déjà, façonnés par des bouleversements durables dans les domaines du commerce, de la technologie, des ressources et des institutions », a déclaré Saadia Zahidi, directrice générale du Forum. Elle a appelé à transformer cette période d’instabilité en opportunité de résilience.

Endettement et risques budgétaires

Autre signal d’alerte : 80 % des économistes estiment que les économies avancées font face à des risques d’endettement accrus, une vulnérabilité auparavant associée aux pays émergents. Pour 41 % des répondants, les politiques budgétaires pèseront davantage sur la croissance dans les années à venir.

Commerce international sous tension

Le rapport relève aussi que 70 % des experts considèrent les perturbations du commerce mondial comme “très élevées”. Ces tensions devraient avoir des effets en cascade sur d’autres secteurs économiques, accentuant l’incertitude globale.

Une initiative pour un avenir durable

Ce rapport, publié par le Centre pour la nouvelle économie et la société du WEF, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour l’avenir de la croissance, qui vise à promouvoir un développement inclusif et durable. Plus de 1.000 décideurs mondiaux participent aux Sustainable Development Impact Meetings (22–26 septembre à New York), étape préparatoire au Forum de Davos prévu en janvier 2026.