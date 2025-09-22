À partir du 1er novembre prochain, un nouveau dispositif sera mis en place pour faciliter l’obtention de la carte d’identité nationale des élèves de terminale qui passeront l’examen du baccalauréat cette année.

C’est ce qu’a annoncé Abdelkrim Saoud, chef du service de l’identification nationale à la direction de la police technique et scientifique du ministère de l’Intérieur.

Selon lui, une plateforme numérique a été développée en partenariat avec le ministère des Technologies et de la Communication. Elle permettra aux élèves de déposer leur demande de carte d’identité en ligne, depuis leur domicile, sans avoir à se déplacer vers un poste de police.

Avant la fin du deuxième trimestre, le ministère de l’Intérieur installera des équipements dans l’ensemble des lycées. Ses agents habilités se chargeront de recevoir les dossiers, relever les empreintes digitales et délivrer les cartes d’identité en un délai record : 24 heures seulement après le dépôt.

Le responsable a précisé, sur les ondes d’Express FM, que le paiement des frais pourra se faire à distance via la plateforme, ou bien en présentant le reçu auprès des guichets spécialement installés dans les établissements scolaires.