La Tunisie prendra part aux Championnats du monde d’haltérophilie qui se dérouleront dans la ville de Forde, en Norvège, du 2 au 11 octobre prochain, avec le duo Ghofrane Belkhir et Aymen Becha.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le sélectionneur national Ridha Ayachi, responsable de la préparation de l’haltérophile Ghofrane Belkhir (qui participera dans la catégorie des 58 kg), a indiqué qu’elle avait effectué un premier stage préparatoire à Nabeul au mois de juin dernier, avant un deuxième stage à Hammamet lequel se poursuivra du 3 au 29 septembre courant. Elle se rendra en Norvège le 30 septembre courant avant d’entrer en lice le 4 octobre prochain.

Selon Ayachi, Belkhir, qui avait déjà remporté deux médailles d’or à l’arraché et au total lors des Championnats du monde seniors à Tachkent (Ouzbékistan) en 2021, vise une place parmi les dix premiers. De plus, elle cherche à retrouver progressivement son lustre d’antan, après une absence relativement longue de la compétition.

De son côté, le sélectioneur nnational Bechir Toumi, responsable de la préparation d’Aymen Becha, a affirmé que l’haltérophile tunisien, qui concourra dans la catégorie des 110 kg, aura pour objectif de remonter sur le podium mondial pour enrichir son palmarès, après avoir décroché la médaille d’argent à l’arraché lors des Championnats du monde 2024 à Manama (Bahreïn) et la médaille de bronze à l’arraché lors des Championnats du monde 2022 à Bogota (Colombie).

Toumi a indiqué qu’Aymen Bacha a effectué un premier stage à Hammamet avant un stage de plus longue durée en Turquie. Il partira pour la Norvège le 4 octobre pour entrer en lice dans la compétition le 10 du même mois.