La société Elkanaouet, fabricant national historique des tuyaux en béton précontraint ayant son siège social à Tunis et son usine à la zone industrielle Enfidha (Sousse), inaugure, lundi après-midi, une nouvelle chaîne de production de tuyaux en béton précontraint à tôle incorporée (PCCP).

Les tuyaux en béton précontraint avec cylindre en acier (PCCP) sont des canalisations de grande envergure utilisées dans l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et l’irrigation, combinant l’acier, le béton et le mortier pour des propriétés de haute résistance, de durabilité et d’étanchéité.

El Kanaouet fabrique depuis 1985 une gamme variée de tuyaux en béton armé précontraint (FB), fretté sur tôle incorporée (FTI) et en âme en tôle (AT).

Dans le cadre des préparatifs de cette inauguration, la société a organisé, lundi matin, à Tunis, une journée d’étude sur “le Tuyau Pression” dans l’objectif d’échanger sur les solutions et technologies de fabrication des tuyaux pression, de pose et d’installation des conduites pour le transport de l’eau potable et des eaux usées. L’objectif est d’ouvrir un espace de dialogue entre les professionnels (utilisateurs, concepteurs, industriels, bureaux d’études et poseurs), les académiciens en hydraulique, génie civil, innovation management, normes et standards internationaux, et spécialistes en sciences des matériaux.

Assurant l’ouverture de cette journée d’étude, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Fatma Chiboub a rappelé que « depuis sa création en 1980, la société Elkanaouet est considérée comme l’un des piliers de l’infrastructure nationale. Elle a fabriqué plus de 2 000 km de tuyaux en béton précontraint de différents diamètres avec des spécifications techniques de haute qualité répondant aux normes internationales ».

« La société fournit aujourd’hui plus de 350 emplois directs entre cadres et agents, et devrait atteindre 400 emplois avec la mise en œuvre du plan stratégique pour la période 2022-2027. Elle a réussi à devenir un acteur majeur au niveau national et régional et a investi au cours des dernières années plus de 20 millions de dinars dans divers projets ».

« L’ouverture de la société à l’université et aux laboratoires de recherche scientifique constitue l’un des piliers fondamentaux de son activité. Il s’agit d’un choix stratégique soutenu par le ministère de l’Industrie dans le cadre de sa politique visant à renforcer la compétitivité de l’industrie nationale ».

De son côté, le PDG de la société Elkanaouet, Hamed Ben Rebah a souligné que la société à traversé plusieurs années de difficultés financières qui ont failli la mettre en péril. Toutefois, et grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés (autorité de tutelle, institutions partenaires, conseil d’administration, techniciens, ouvriers et nombreux partenaires), la société a pu réorganiser ses capacités, réhabiliter ses équipements et améliorer ses ressources, et a réussi, depuis 2021, à développer sa part de marché. Elle est ainsi devenue le leader dans la fabrication et la fourniture de tuyaux en béton sur le marché tunisien et a commencé à diversifier ses produits et à rechercher des opportunités sur des marchés étrangers.

« La nouvelle chaîne de production de tuyaux PCCP qui sera inaugurée cet après-midi, permettra d’atteindre une croissance de près de 25 % de la production au cours des cinq prochaines années et de plus de 30 % des revenus à partir de 2026″, a-t-il dit .

Nous espérons que ce projet contribuera à doubler les chiffres après avoir procédé aux extensions nécessaires pour la production de tuyaux de diamètre inférieur à 1 000 mm avec cette technologie. Nous considérons que les tuyaux PCCP, concurrents des tuyaux en fer galvanisé, sont plus adaptés aux réseaux urbains »,a noté le responsable .