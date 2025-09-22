Le FC Barcelone s’est largement imposé face à Getafe (3-0), dimanche, lors de la 5ᵉ journée de Liga. Avec ce succès, les Catalans conservent leur deuxième place et restent au contact du Real Madrid, seul leader.

Torres ouvre et double la mise

Les hommes de Barcelone n’ont pas tardé à prendre l’avantage. Servi par une talonnade inspirée de Dani Olmo, Ferran Torres a conclu un mouvement collectif d’école à la 15ᵉ minute (1-0). L’attaquant espagnol a ensuite profité d’un contre rapide pour inscrire son deuxième but à la 34ᵉ minute (2-0).

Olmo parachève le succès

En deuxième période, le Barça a continué de dominer son adversaire. À la 63ᵉ minute, Dani Olmo, encore décisif, a été parfaitement servi en retrait par l’Anglais Marcus Rashford avant de marquer le troisième but (3-0), scellant définitivement la victoire catalane.

Le Barça derrière le Real

Avec cette quatrième victoire en cinq rencontres, le FC Barcelone totalise désormais 13 points et reste dauphin du Real Madrid (15 points). Les Madrilènes, vainqueurs la veille de l’Espanyol Barcelone (2-0), sont la seule équipe à avoir enchaîné cinq victoires en autant de matches en ce début de saison.