Une série de masterclass de Musique de Chambre (répertoire occidental) assurées par deux professeures de renommée internationale au profit des musiciens et musiciennes tunisiens, se tiendront à Tunis, les 19, 21, 23 et 25 octobre 2025.

Les candidats sont appelés à s’inscrire avant le mardi 30 septembre 2025 à minuit. Les inscriptions se font uniquement par email : fondation.hasdrubal@sfr.fr

Ces masterclass sont spécifiquement ouvertes aux musiciens et musiciennes tunisiens faisant partie d’une formation de musique de chambre constituée et souhaitant proposer un programme composé d’œuvres ou d’extraits d’œuvres du répertoire occidental. Ils visent à renforcer la formation, l’excellence et la visibilité des musiciens tunisiens dans le domaine de la musique de chambre, a annoncé l’Institut Français où se dérouleront les sessions.

Les formations les plus abouties seront invitées à se produire le samedi 25 octobre à 20h30 au sein de la Cathédrale de Tunis, en première partie d’un concert produit par la Fondation Hasdrubal.

Le célèbre Chœur des Petits Chanteurs de la Principauté de Monaco ainsi que de talentueux(ses) choristes tunisien(ne)s assureront la seconde partie de cet événement.

L’Atrichienne Anaïs Tamisier (Autriche), Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne, et l’Irlandaise Diane Daly, Académie Royale de Musique de Dublin dirigeront ces masterclass qui s’inscrivent dans le cadre du programme “Professionnalisation et Entrepreneuriat Culturel en Tunisie”.

Ces masterclass sont organisées par la direction musicale de la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts Mohamed Amouri, avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie, de l’Institut français de Tunisie, de l’Ambassade d’Autriche á Tunis- Österreichische Botschaft Tunis, de l’Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne (MDW – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) et de l’Académie Royale de Musique de Dublin (Royal Academy of Music).

Elles s’insèrent dans le cadre des accords conclus par la Fondation Hasdrubal avec divers partenaires parmi les grands instituts et académies internationaux spécialisés dans la formation musicale. Ces accords visent à ouvrir de larges perspectives pour les musiciens tunisiens à travers la participation à des ateliers de musique dirigés par des artistes internationaux.

La Fondation internationale Hasdrubal est dédiée aux Arts, à la Culture et à la production d’artistes de renommée internationale. Le violoncelliste français Laurent Jost assure la direction musicale de la Fondation à travers des manifestations musicales saisonnières.