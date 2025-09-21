Rome, 21 septembre 2025 (TAP) – Les autorités italiennes ont décidé d’exclure l’entité sioniste du salon international du tourisme TTG Travel Experience 2025, prévu du 8 au 10 octobre à Rimini. Cette décision fait suite aux pressions exercées par la municipalité locale, en réaction à la poursuite de l’offensive militaire contre Gaza.

Des préoccupations sécuritaires

Le maire de Rimini, Jamil Sadgholwad, a expliqué que la mesure répond à des craintes liées à l’ordre public. Selon lui, la présence israélienne aurait transformé l’événement en une scène de manifestations, dans un contexte italien marqué par de fortes tensions autour du conflit.

L’organisateur invoque l’éthique professionnelle

De son côté, la société organisatrice, Italian Exhibition Group (IEG), a confirmé que la participation de l’Office israélien du tourisme ne répondait plus aux conditions exigées. L’entreprise estime que promouvoir un territoire associé à la guerre et aux destructions comme destination touristique serait « inapproprié sur les plans éthique et professionnel ».

Dans un communiqué, IEG souligne que sa décision s’appuie à la fois sur les orientations des autorités italiennes et sur la couverture médiatique internationale dénonçant la situation à Gaza. L’organisateur précise également qu’il gère le parc des expositions de Rimini Fiera à la suite de sa fusion avec les salons de Rimini et Vicenza.

Appuis institutionnels locaux

La municipalité de Rimini et la région d’Émilie-Romagne, qui accueillent l’événement, se sont alignées sur cette exclusion. L’Office israélien du tourisme a été notifié officiellement de l’annulation.

Un rendez-vous majeur du secteur

Le TTG Travel Experience est considéré comme l’un des plus grands rendez-vous mondiaux du secteur touristique. Il rassemble chaque année des professionnels et opérateurs venus de près de 70 pays.

Un climat de mobilisations en Italie

Cette exclusion intervient dans un contexte de mobilisations croissantes en Italie. De nombreuses manifestations appellent à mettre fin à toute coopération avec Israël et à imposer des sanctions, en solidarité avec le peuple palestinien.