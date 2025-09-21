La Tunisie a avancé de 5 rangs, dans le classement international “Global Innovation Index 2025”, passant de la 81ème place, en 2024, à la 76ème place cette année, sur un total de 139 pays, avec un score de 27.0.

Ainsi, la Tunisie a fait son entrée dans le top 80 des écosystèmes les plus innovants au monde.

L’amélioration de la performance de la Tunisie, en 2025, « signe un regain de dynamisme et un potentiel de gains futurs », souligne le rapport, publié, récemment, par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Et d’ajouter que notre pays « continue de tirer parti de son solide capital humain et de ses écosystèmes d’innovation émergents, en particulier dans l’enseignement supérieur et les sciences. Elle occupe les premières places pour ses diplômés en sciences et en ingénierie (2ème à l’échelle mondiale) et ses articles scientifiques et techniques (17ème).

Toujours selon le rapport, « La Tunisie apparaît comme une économie efficace, convertissant des intrants limités en matière d’innovation en des extrants disproportionnellement élevés ».

Dans le même contexte, l’OMPI a estimé, dans sa nouvelle publication, que « plusieurs économies, dont la Tunisie, ont progressé en termes d’alignement des investissements dans l’innovation sur les extrants, optimisant leurs écosystèmes d’innovation pour un meilleur rendement ».

A noter que l’Indice mondial de l’innovation 2025 mesure les performances de 139 pays en matière d’innovation et dévoile les 100 pôles d’innovation les plus actifs dans le monde, en se basant sur 80 indicateurs, dont l’environnement politique, le système éducatif, les infrastructures, la création de savoirs… Il propose un suivi des tendances mondiales de l’innovation à travers les modèles d’investissement, les progrès technologiques, les taux d’adoption et les retombées socioéconomiques.

Il constitue, aussi, une ressource utile pour les gouvernements, les entreprises, les chercheurs…

Dans sa nouvelle version 2025, l’Indice révèle que « les systèmes d’innovation sont à la croisée des chemins, puisque les technologies de pointe en IA et en informatique quantique progressent rapidement, tandis que la croissance des investissements ralentit ».