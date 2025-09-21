La sélection tunisienne de para-athlétisme prendra s’envole, ce dimanche, pour New Delhi, en Inde, afin de participer aux Championnats du monde qui se dérouleront du 26 septembre courant au 5 octobre prochain, a fait savoir le directeur technique de la Fédération tunisienne de sport pour handicapés; Sami Zrelli.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zrelli a précisé que la Tunisie sera représentée à ce Mondial par 11 athlètes (5 femmes et 6 hommes). Il s’agit de: Raja Jebali (lancer de poids F40), Yosra Ben Jemaa (lancer de javelot F34), Marwa Brahmi (lancer de massue et lancer de poids F32), Raoua Tlili (lancer de poids et lancer de disque F41), Jihène Azaiez (lancer de poids F46), Rouay Jebabli (400m et 1500m T12), Amenallah Tissaoui (400m et 1500m T37), Yassine Guennichi (lancer de poids F36), Walid Ktila (100m, 400m et 800m T34), Yassine Gharbi (100m, 200m, 800m et 1500m T54) et Nidhal Khelifi (100m et 200m T53).

Selon le DTN, Ahmed Ben Moussa (lancer de poids F37) ne pourra pas participer aux mondiaux d’Inde en raison d’une blessure survenue lors du stage de préparation de l’équipe nationale.

Et Zrelli d’ajouter que la délégation technique tunisienne sera composée des entraîneurs Sami Zrellii, Abdallah Mechraoui, Mejdi Ben Abdallah, Anouar Zoghlami, Taher Lachheb, Wajdi Bellili, Mohamed Sakri et Mohamed Ali Ben Zina. S’y ajouteront le médecin de l’équipe, Fethi Kaouech, le préparateur mental et psychologique Yassine Ben Arfa, ainsi que les accompagnateurs Mohamed Amara et Helmi Mejri.

Il a, en outre, souligné que la préparation pour ces mondiaux avaient commencé lors du meeting international de Tunis qui s’est tenu au mois de juin dernier, en plus de stages externes au Maroc, en Turquie et en Pologne, selon les spécialités.