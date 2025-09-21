Le 22ème édition du Festival international d’art environnemental de Busan en Corée du sud (BIEAF), sous le signe “Le Centre perdu”, aura lieu du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 avec la participation de 13 artistes plasticiens tunisiens parmi les 631 artistes de 80 pays dans une exposition en ligne. Cet évènement est organisé par l’Union Environnement et Culture de Busan et le festival d’art environnemental de Busan. Il s’agit d’un dialogue artistique sans frontières de peintres, sculpteurs, performeurs, artistes sonores et créateurs d’installations dans un monde secoué par le chaos climatique, l’effondrement culturel et le bruit numérique.

“Les 13 artistes tunisiens sont Cyrine Azouz Saffar, Fedia Lahmar, Ilhem Sbaii, Kaouther Kassou Jellazi, Latifa Boulila Zoghlami, Leila Farhat, Mohamed Sahnoun, Mourad Zoghlami, Nadia Zouari, Salma Smaoui, Hela Sarraj, Takoua Mned et Tawat limsaku suite à mon appel à candidature pour leur participation et mes recommandations, je suis également parmi les artistes choisis car j’ai, en amont, répondu à l’appel de participation de la BIEAF ” a déclaré dans une interview à l’agence TAP l’artiste Ilhem Sbaii, membre du comité de pilotage de cette édition. Les expositions sont visibles sur le lien du festival.

Elle a ajouté que la BIEAF a également programmé une exposition spéciale du Comité de pilotage et d’artiste invités à la Galerie Gwangbok à Busan du 24 octobre au 1er novembre 2025 et au Centre catholique de Busan du 24 octobre au 29 octobre 2025.

Les membres du comité de pilotage de la BIFF 2025 et dont leurs oeuvres seront exposées sont Aase Birkhaug ICA (Norvège), Anneli Di Francis (Finlande), Atsushi Yoshida (Japan), Beatriz Ramirez (USA), Bharti Vandna Kaushik (Inde), Carroll Tsang Choi Wan (Chine), Chayanisa Sriwichainan (Thailande), David Nativel (France), Eduarte Gámez Aroca (Colombie) Elijah Blond (USA), Filippo Papa (Italy), Göknil Gümüş Sungurtekin (Turquie), Ilhem Sbaii (Tunisie), Imran Ahmed Soomro (Pakistan), Iwa Kruczkowska-Król (Pologne), Leo Dequiña Carton (Philippines), Lina Forsdahl (Suède) Marta Frackowiak (Pologne), Nguyen Thu Thuy (Vietnam), Nono Zilahi (Ihaliz Onon) (Roumania), Pilar Viviente (Espagne) , Rakesh Chaudhary (Inde) Remy Ulloa (republique dominicaine) Safa Büte (Turquie), Takao Kakuma (Japon) Tiarma Dame Ruth Sirait (Indonésie) et Yoshika Oshikawa Nabuo (Japon).

Toutes ces œuvres, fruit d’une série de sélections du comité de pilotage et du comité directeur, mettront ensuite à l’affiche les 30 meilleures œuvres lors de l’exposition des Prix des Artistes à Galerie Gwangbok et au Centre catholique de Busan du 23 janvier au 7 février 2026.

Le Centre Perdu, un miroir de l’être humain, de la nature et des enjeux environnementaux

Le thème “Le Centre Perdu” vise à être un miroir de l’être humain, de la nature et des enjeux environnementaux urgents à travers des œuvres d’artistes du monde entier. Chaque œuvre est une source d’inspiration et rappelle les crises auxquelles nous sommes confrontés”. Il s’agit d’explorer ensemble les messages puissants transmis par l’art pour un avenir durable, indiquent les organisateurs.

“Le centre perdu, art en crise, est un appel aux artistes du monde pour restaurer quelque chose d’essentiel dans un monde secoué par le chaos climatique, l’effondrement culturel et le bruit numérique.

“La BIEAF a invité ces peintres, sculpteurs, performeurs, artistes sonores et créateurs d’installations à rejoindre un mouvement mondial pour explorer et restaurer ce “Centre perdu” et chaque œuvre peut être un signal, un cri silencieux, un battement d’espoir et une force de guérison pour four faire partie d’un dialogue artistique international – sans frontières. L’objectif, créer ensemble ce dont le monde a besoin : L’art qui se souvient, émeut et guérit, conclut Ilhem Sbaii.