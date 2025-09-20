BRUXELLES, 20 sept. (TAP) – Une cyberattaque contre un fournisseur de services informatiques a paralysé les systèmes d’enregistrement et d’embarquement dans plusieurs aéroports européens samedi. Les passagers n’ont pu être traités qu’au moyen de procédures manuelles, selon Brussels Airport.

Retards et annulations à Bruxelles

« Cette situation a un impact important sur le programme des vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations », a indiqué l’opérateur dans un communiqué. Selon la RTBF, au moins neuf vols ont déjà été annulés à Bruxelles, où 35000 voyageurs étaient attendus.

Berlin également touché

À Berlin, l’aéroport a signalé des difficultés similaires. Les enregistrements se sont fortement ralentis, avec des files d’attente allongées et des retards notables.

Des efforts pour rétablir le système

Le prestataire concerné « travaille activement » pour résoudre le problème dans les plus brefs délais. Aucune indication n’a été donnée sur l’origine de l’attaque ni sur la durée de l’interruption.