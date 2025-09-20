PARIS, 19 sept (TAP) – Les marchés mondiaux ont terminé la semaine sans grand écart, malgré une actualité dense en politique monétaire. La première baisse des taux d’intérêt de l’année décidée par la Réserve fédérale américaine (Fed) a propulsé les indices américains à des niveaux historiques.

L’Europe en léger repli

En Europe, les principales places boursières ont évolué à l’équilibre. Paris a terminé quasiment inchangée (-0,01 %), tout comme Milan (+0,01 %). Francfort a reculé de 0,15 %, tandis que Londres a cédé 0,12 %.