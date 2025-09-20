Tunis, 20 sept. (TAP) – Des pluies éparses sont attendues ce samedi sur les régions du sud-est. Le reste du pays connaîtra un ciel passagèrement nuageux, sans précipitations notables.

Vents variables selon les régions

Le vent soufflera de secteur est. Il sera relativement fort près des côtes nord, faible à modéré ailleurs. Dans l’après-midi, il se renforcera sur le sud.

Une mer agitée

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et la zone de Serrat. Elle restera moutonneuse sur les autres côtes.

Températures contrastées

Les températures maximales varieront généralement entre 29 et 35 degrés. Elles descendront autour de 26 degrés sur les hauteurs de l’ouest.