Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a reçu vendredi 19 septembre 2025 à Zurich, le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Moez Nasri, accompagné du vice-président chargé des relations internationales, Houcine Jenaieh.

Félicitations aux Aigles de Carthage

Selon un communiqué de la FTF, Gianni Infantino a adressé ses « vives félicitations » à la sélection tunisienne pour sa qualification à la Coupe du monde 2026, obtenue deux journées avant la fin des éliminatoires. Il a souligné que cet exploit confirme « la place de choix » qu’occupe le football tunisien sur la scène internationale.

Projets futurs pour le développement du football

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné plusieurs projets communs visant à développer le football en Tunisie, notamment à travers des programmes de soutien et de coopération. Infantino a réaffirmé son « plein soutien » aux efforts entrepris par la FTF pour renforcer les structures et accompagner la progression du sport à tous les niveaux.

Une qualification historique

La Tunisie avait assuré sa place au Mondial 2026 le 8 septembre dernier, après sa victoire 1-0 contre la Guinée équatoriale à Malabo, lors de la 8e journée des éliminatoires du groupe H. Ce succès a permis aux Aigles de Carthage de valider leur septième participation à une phase finale de Coupe du monde, et leur troisième qualification consécutive, après 2018 et 2022.