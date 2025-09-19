L’Élysée a annoncé que dix pays, parmi eux la France, reconnaîtront l’État de Palestine lors d’un conférence à New York prévue lundi prochain en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

La présidence française a averti que l’annexion de la Cisjordanie occupée — récemment évoquée par des responsables israéliens — constitue « une ligne rouge claire ».

Un conseiller du président Emmanuel Macron a précisé que dix États ayant décidé de reconnaître la Palestine participeront à la réunion :

France,

Royaume-Uni,

Australie,

Canada,

Belgique,

Luxembourg,

Portugal,

Malte,

Andorre et

Saint-Marin.

Emmanuel Macron doit prononcer une allocution lundi vers 15h (heure de New York) pour annoncer officiellement cette reconnaissance, lors d’un événement co-présidé avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui interviendra par visioconférence, selon la même source.